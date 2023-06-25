Сборы «Флэша» в США упали аж на 72% — среди кинокомиксов хуже было только у «Морбиуса»

По итогам второй недели проката «Флэш» с Эзрой Миллером прибавил к кассе американского проката всего $ 15,3 млн. Сборы ленты в домашнем регионе упали аж на 72% по сравнению с дебютными выходными — это худшее падение у кинокомикса в истории со времён «Морбиуса» с Джаредом Лето.
Что касается международной кассы, то и здесь результаты у картины совсем не выдающиеся. За вторые выходные фильм заработал по всему миру всего $ 26,6 млн, доведя общую кассу до $ 210 млн. Учитывая общие кинотеатральные тенденции, лента может не собрать даже $ 300 млн, не достигнув в том числе показателей «Чёрного Адама» ($ 393 млн).
Учитывая ожидания Warner Bros. от картины, фильм можно назвать настоящим провалом компании. Ранее об этом сообщал анонимный эксперт в индустрии, отмечая, что топ-менеджеры студии ожидали как минимум вдвое лучшего результата в дебютный уикенд.
Тем временем в России «Флэша» неофициально должны начать показывать уже с 6 июля.
- 25 июня 2023
-
20:47
-
18:50
-
17:58
-
17:29
-
16:38
-
16:06
-
15:38
-
14:58
-
14:14
-
13:41
-
13:02
-
12:38
- 24 июня 2023
-
23:54
-
22:08
-
18:45
-
18:21
-
17:25
-
16:30
-
16:11
-
15:35
-
15:00
-
14:25
-
13:51
-
13:34
-
12:57
-
12:34
-
00:37
-
00:12
- 23 июня 2023
-
21:47
-
21:16
-
20:41
-
20:22
-
19:58
-
19:22
-
18:52