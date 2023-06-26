Инсайдер: актёр Бен Аффлек снимается в «Дэдпуле 3»

По сведениям инсайдера под ником KC Walsh, известного по сливу достоверной информации, на съёмочной площадке фильма «Дэдпул 3» заметили актёра Бена Аффлека.

Инсайдер точно не знает, кого он сыграет в картине, но утверждает, что актёр точно появился на съёмках. Официально о присоединении Аффлека к актёрскому составу фильма не объявляли.

Фанаты уверены, что Аффлеку предложили вернуться к роли Сорвиголовы, роль которого актёр исполнил в одноимённом фильме 2003 года. Актёр согласился и в конечном счёте попал в фильм.

Вероятно, таким образом в ленте покажут мультивселенную, в которой, помимо Сорвиголовы в исполнении Чарли Кокса, существует и герой Бена Аффлека.

Премьера «Дэдпула 3» запланирована на 3 мая 2024 года.