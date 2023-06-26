Эксперт рассказал, как старый Wi-Fi-роутер может помочь новому
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Эксперт по телекоммуникациям, руководитель направления Wi-Fi компании «Дом.ру» Вячеслав Бурхайло в беседе с радио Sputnik рассказал, какую пользу может принести старый Wi-Fi-роутер. По его словам, избавляться от него совсем не обязательно.
Бурхайло подчеркнул, что есть два способа использования старого роутера. В обоих случаях это пойдёт только на пользу вашему интернету.
Два основных способа использования старого роутера — в качестве репитера, то есть «повторителя» и усилителя Wi-Fi-сигнала, а также в качестве коммутатора, если вам необходимы дополнительные порты для проводного соединения между роутером и другой техникой.
Также Вячеслав подчеркнул, что настроить старый роутер для новых задач сможет и обычный пользователь, но, если возникнут трудности, лучше обратиться к специалистам, которые всё сделают правильно.
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