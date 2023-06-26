Художник показал, как бы мог выглядеть ремейк Dark Souls с очень красивой графикой

Художник Адам Плечатый показал, как бы выглядела локация Храм Огня из первой части Dark Souls на движке Unreal Engine 5 с технологией Lumen. Работа получилась впечатляющей.

В интервью изданию DSOGaming художник рассказал, как именно он добился такой картинки. Плечатый использовал много точечных и прожекторных источников света, которые сделали изображение более живым и насыщенным. Также была применена RGB-маска для управления текстурами в шейдере.

Вероятно, примерно так мог бы выглядеть потенциальный ремейк первой части Dark Souls от студии Bluepoint Gamaes, которая сделала ремейк Demon's Souls.

Изображение в 4K-разрешении

Фото: Adam Plechaty

Небольшое демонстрационное видео

Видео доступно на YouTube-канале Adam Plechaty. Права на видео принадлежат Adam Plechaty.