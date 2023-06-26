Художник показал, как бы мог выглядеть ремейк Dark Souls с очень красивой графикой
Поделиться
Художник Адам Плечатый показал, как бы выглядела локация Храм Огня из первой части Dark Souls на движке Unreal Engine 5 с технологией Lumen. Работа получилась впечатляющей.
В интервью изданию DSOGaming художник рассказал, как именно он добился такой картинки. Плечатый использовал много точечных и прожекторных источников света, которые сделали изображение более живым и насыщенным. Также была применена RGB-маска для управления текстурами в шейдере.
Вероятно, примерно так мог бы выглядеть потенциальный ремейк первой части Dark Souls от студии Bluepoint Gamaes, которая сделала ремейк Demon's Souls.
Изображение в 4K-разрешении
Фото: Adam Plechaty
Небольшое демонстрационное видео
Видео доступно на YouTube-канале Adam Plechaty. Права на видео принадлежат Adam Plechaty.
Комментарии
- 26 июня 2023
-
08:10
-
07:34
-
07:00
-
06:27
-
01:40
- 25 июня 2023
-
22:47
-
20:47
-
18:50
-
17:58
-
17:29
-
16:38
-
16:06
-
15:38
-
14:58
-
14:14
-
13:41
-
13:02
-
12:38
- 24 июня 2023
-
23:54
-
22:08
-
18:45
-
18:21
-
17:25
-
16:30
-
16:11
-
15:35
-
15:00
-
14:25
-
13:51
-
13:34
-
12:57
-
12:34
-
00:37
-
00:12
- 23 июня 2023
-
21:47
Партнерский контент