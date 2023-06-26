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Похоже, Starfield всё же выйдет на дисках

Похоже, Starfield всё же выйдет на дисках
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Вчера появилась новость, что Starfield не выйдет на физических носителях, то есть на дисках. Информацией поделилась сама Bethesda в официальном аккаунте, однако потом публикация была удалена.

В Сети обратили внимание, что ещё 13 июня Bethesda раскрыла состав коллекционного издания Starfield и на вопрос о том, будет ли в нём диск, ответила отрицательно. Однако, по словам испанского подразделения компании, стандартные версии будут включать в себя диск.

Фото: Twitter

Возможно, Bethesda опубликовала вчерашний пост по ошибке, поскольку сразу же его удалила. После этого каких-то комментариев от компании не поступало.

Starfield выйдет 2 сентября на ПК и Xbox Series. Со старта тайтл попадёт в сервис Game Pass и будет доступен его подписчикам бесплатно.

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