Похоже, Starfield всё же выйдет на дисках

Вчера появилась новость, что Starfield не выйдет на физических носителях, то есть на дисках. Информацией поделилась сама Bethesda в официальном аккаунте, однако потом публикация была удалена.
В Сети обратили внимание, что ещё 13 июня Bethesda раскрыла состав коллекционного издания Starfield и на вопрос о том, будет ли в нём диск, ответила отрицательно. Однако, по словам испанского подразделения компании, стандартные версии будут включать в себя диск.
Фото: Twitter
Возможно, Bethesda опубликовала вчерашний пост по ошибке, поскольку сразу же его удалила. После этого каких-то комментариев от компании не поступало.
Starfield выйдет 2 сентября на ПК и Xbox Series. Со старта тайтл попадёт в сервис Game Pass и будет доступен его подписчикам бесплатно.
- 26 июня 2023
-
11:09
-
10:56
-
10:40
-
10:09
-
09:41
-
08:56
-
08:10
-
07:34
-
07:00
-
06:27
-
01:40
- 25 июня 2023
-
22:47
-
20:47
-
18:50
-
17:58
-
17:29
-
16:38
-
16:06
-
15:38
-
14:58
-
14:14
-
13:41
-
13:02
-
12:38
- 24 июня 2023
-
23:54
-
22:08
-
18:45
-
18:21
-
17:25
-
16:30
-
16:11
-
15:35
-
15:00
-
14:25
-
13:51