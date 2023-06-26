Российская компания «Бештау» выпустит два новых монитора — один из них геймерский

Российская компания «Бештау» представила два новых монитора. Первая модель компании, M24FHD, вышла в начале года, а сейчас на сайте есть три устройства. К вышедшей добавились модели M2701/2KP и M2701.

Монитор M2701/2KP оснащён IPS-матрицей. Диагональ устройства — 27 дюймов. Монитор поддерживает разрешение 2560x1440 пикселей (Quad HD). Его частота обновления экрана — 165 Гц.

Фото: Бештау

Второй монитор, M2701, тоже оснащён IPS-матрицей, однако его диагональ составила 23,8 дюйма. Поддерживаемое разрешение — 1920x1080 пикселей (Full HD). Частота обновления экрана — 75 Гц.

Фото: Бештау

Оставить заявку на покупку мониторов можно на официальном сайте компании, однако пока что цены устройств не объявлены. Неизвестна и дата их появления в магазинах.