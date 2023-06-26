Съёмки «Красного уведомления 2» с Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот начнутся в этом году

Актриса Галь Гадот рассказала, что Netflix готовится к производству второй части «Красного уведомления». О написании сценария сиквела в онлайн-кинотеатре рассказывали ещё в конце 2022 года, однако лишь совсем недавно его прочитали актёры. И, как отмечает Гадот, он отличный.

Мы все постоянно обсуждаем «Красное уведомление 2». Я не знаю, могу ли я что-то рассказывать! Я уже прочитала сценарий, и это… вау! Мы все в предвкушении!

Судя по всему, съёмки продолжения начнутся уже в этом году. Таким образом, премьеру стоит ждать в 2024-м, если авторы картины не столкнутся с какими-то осложнениями во время производства.

«Красное уведомление» — комедийный боевик про поиски трёх драгоценных яиц древности. Фильм вышел в ноябре 2021 года и стал самым популярным проектом в истории Netflix. Главные роли в нём исполнили Дуэйн Джонсон, Райан Рейнолдс и Галь Гадот.