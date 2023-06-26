Цены на SSD-накопители обрушились до рекордных значений

SSD-накопители плотно вошли в жизнь геймеров, постепенно заменяя куда менее быстрые HDD. Однако, несмотря на это, цены твердотельных дисков продолжают стремительно падать.
Так, с марта 2023 года средняя цена SSD снизилась примерно на 25% для накопителей ёмкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ, а средняя стоимость за 1 ГБ составляет всего лишь 6 центов. Аналогичная ёмкость для SATA или PCIe 3.0 обойдётся ещё дешевле — в 4 цента.
Главной причиной падения цен эксперты называют резкое уменьшение спроса на флэш-память NAND, которую используют SSD. По данным аналитической группы TrendForce, средняя цена продажи NAND упала на 15% в первом квартале 2023 года с дальнейшим падением на 8–13%.
Сейчас SSD-накопители с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe ёмкостью 1 ТБ можно приобрести за $ 60 (около 5 тыс. рублей). А диск на 2 ТБ обойдётся дешевле $ 100 (дешевле 8 тыс. рублей) — такой низкой цены у твердотельных накопителей ещё не было никогда.
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