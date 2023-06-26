Apple Watch Ultra 2, AirPods Pro 3 и iPad Pro OLED: инсайды о планах Apple от Bloomberg

Издание Bloomberg раскрыло новые детали грядущей линейки гаджетов от Apple. Этой осенью компания выпустит не только iPhone 15, но и умные часы Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Каких-либо значимых подробностей о них пока нет — известно лишь, что у вторых будет увеличенный экран.

Обновлённая линейка Mac — устройств MacBook и MacBook Pro на базе Apple M3 — поступит в продажу не раньше следующего лета. Кроме того, Apple работает над 30-дюймовым iMac, однако его производство находится на ранней стадии разработки.

В 2024 году компания также планирует выпустить новые модели iPad. Среди них iPad Pro с экраном OLED, а также обновлённый и менее продвинутый iPad Air. Также Apple работает над AirPods Pro 3, новой телевизионной приставкой Apple TV и продуктами для умного дома, но каких-либо инсайдов о них пока нет.