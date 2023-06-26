В «Симпсонах» нашли предсказание трагедии с затонувшим батискафом «Титан»

Культовый мультсериал «Симпсоны» продолжает пугать зрителей своими прогнозами. На прошлой неделе в Атлантическом океане затонул батискаф «Титан», члены экипажа которого отправились на экскурсию к обломкам «Титаника». Через некоторое время судно пропало с радаров, а 22 июня компания OceanGate Expeditions, которая занималась отправкой туристических экспедиций к затонувшему судну, признала смерть всех пяти пассажиров.

Оказывается, в «Симпсонах» есть подозрительно похожий на случившееся эпизод. Речь идёт о 10-й серии 17-го сезона, в которой Гомер вместе со своим отцом отправились в подводное плаванье к затонувшему кораблю в поисках клада.

Оказавшись на самом дне, главный герой неожиданно понял, что у него не хватает кислорода. Он начал задыхаться, как вдруг всё происходящее оказалось сном — Гомер провёл в коме последние три дня.

Кадр из серии с батискафами Фото: Fox

Ещё один неожиданный момент этой истории — один из сценаристов шоу Майк Райсс в прошлом году совершил путешествие к обломкам «Титаника» на том самом батискафе «Титан».