Хасбик выразил желание стримить на Kick за $ 25 млн, платформа ему ответила

Российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, заявил о желании проводить прямые трансляции на платформе Kick, куда сейчас переходят многие популярные стримеры.

В «Твиттере» он назвал цену, за которую готов подписать контракт с Kick, — $ 25 млн. Аккаунт платформы ответил смайликом с рукопожатием, что, вероятно, означает предварительное согласие на условия Хасбика.

Фото: Twitter Хасбика

Kick получила популярность на фоне скандалов с Twitch, самой популярной платформой для онлайн-трансляций. В начале июня Twitch запретила баннеры и другую рекламу во время эфиров, но после критики со стороны стримеров откатила изменения.

Тем не менее, ряд популярных стримеров после этого сменили площадку. Например, Феликс xQc Ленгиел (12 млн фолловеров) подписал контракт с Kick на $ 100 млн.