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Как пополнить Genshin Impact с российских карт VISA, MasterCard и «Мир» — новые варианты

В Genshin Impact добавили возможность донатить через карты «Мир» и российские VISA
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Разработчики популярной онлайн-игры Genshin Impact добавили новые варианты для пополнения баланса для российских игроков — внимание на это обратили в сообществе.

Если раньше задонатить можно было только через QIWI, теперь купить примогемы можно с любой российской карты, в том числе через платёжную систему «Мир» или отдельно через выставленный счёт в приложении «Тинькофф».

Фото: Nuke73

При этом в Honkai: Star Rail, другой популярной игре китайской студии HoYoverse, новые платёжные средства пока не работают. Также в комментариях в соцсетях геймеры говорят, что пополнение картами «Мир» тестируют в менее известных китайских онлайн-играх.

Ранее разработчики Genshin Impact провели стрим, в ходе которого рассказали о главных нововведениях патча 3.8 — он выйдет уже 5 июля.

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