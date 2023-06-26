В продажу поступили билеты на первый мэйджор по СS2 — цена начинается от 21 тысячи рублей

Организаторы главного чемпионата по Counter-Strike PGL CS2 Major Copenhagen 2024 объявили о старте продажи билетов на финальные дни турнира в столице Дании.
Чтобы увидеть вживую все матчи плей-офф первого мэйджора по Counter-Strike 2, потребуется купить четыре отдельных билета (по одному на каждый день, общий не продаётся).
Цена самого дешёвого билета на Royale Arena (зелёная зона) в первый день составляет 380 датских крон (около 4,7 тысячи рублей), а в решающий день то же самое место обойдётся уже в 490 крон (6 тысяч рублей).
Фото: TicketMaster
Самыми дорогими будут места напротив сцены. В итоге за четыре дня цена за билеты начинается от 21 тысячи рублей, а за лучшие места придётся выложить более 31 тысячи рублей.
PGL CS2 Major Copenhagen 2024 пройдёт с 17 по 31 марта 2024 года в столице Дании. Решающие матчи с 28 по 31 марта примет комплекс Royale Arena.
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