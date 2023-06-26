Коллаборация «Барби» и Xbox: розовые авто в Forza Horizon, консоли Xbox Series и геймпады

За несколько недель до мирового релиза фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом анонсировано сотрудничество с Xbox — появились тематические продукты в розовых тонах.
Игровая компания показала тематическую консоль для домика Барби и набор геймпадов для Xbox Series. Отмечается, что их можно будет выиграть на грядущих мероприятиях Xbox и Microsoft. Кроме того, Xbox выпустит коллекцию из десяти кукол в стилистике Барби, оснащённых Xbox Gear.
Фото: Xbox
В гоночном симуляторе Forza Horizon 5 появились Chevrolet Corvette EV Corvette 1956 года и GMC Hummer EV (2022 год выпуска) в розовой расцветке — на таких катаются Барби и Кен в новом фильме.
Фото: xbox
Фильм «Барби» выйдет в кинотеатрах мира с 21 июля. Ранее появилась информация, что из-за съёмок ленты в мире стало не хватать розовой краски.
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