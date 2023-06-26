«Одиннадцать друзей Оушена», скрытность и восемь заданий на старте: новые детали Payday 3

Издание VGC пообщалось с разработчиками экшена про ограбления Payday 3 из студии Starbreeze. Журналисты также показали 19 минут геймплей игры и поделились новыми деталями проекта. Мы выбрали главное из материала.

Видео доступно на YouTube-канале VGC. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Разработчики в первую очередь отметили, что Payday 3 — прямая эволюция идей из Payday 2. Ветераны серии тут же увидят немного переработанные механики в сторону реиграбельности. Авторы называют триквел настоящей видеоигровой адаптацией фильма «Одиннадцать друзей Оушена» — особенно это заметно, когда команда из четырёх человек выполняет синхронные действия для бесшумного ограбления.

Помимо культового фильма Стивена Содерберга, команда вдохновлялась последними играми серии Hitman, которые позволяют игроку проходить уровни совершенно разными способами. В Payday 3 разработчики делают большой упор на скрытность: при желании геймеры могут завершить все восемь стартовых заданий, не попавшись никому на глаза.

Наконец, авторы пообещали, что дополнения для экшена не будут посвящены коллаборациям с другими брендами. В своё время платные расширения-ивенты сильно критиковали игроки за отход от визуального стиля проекта.

PayDay 3 выйдет 21 сентября на ПК, PS5, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.