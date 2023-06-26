GeForce RTX 4060 ощутимо быстрее RTX 3060 — результаты тестов в Cyberpunk 2077

Сразу несколько независимых техноблогеров опубликовали результаты тестов новой видеокарты GeForce RTX 4060. При этом все замеры производились в игре Cyberpunk 2077 в разрешении 1000p с настройками графики «ультра».

Авторы видео сообщили, что NVIDIA разрешила проверить видеокарту только в таком формате — видимо, это связано с тем, что потребление видеопамяти не должно превышать 8 гигабайт.

Оказалось, что RTX 4060 работает на 19–27% эффективнее RTX 3060, но примерно на 23% уступает RTX 3060 Ti.

Видео доступно на YouTube-канале Dainel Owen. Права на видео принадлежат Daniel Owen.

Ранее результаты тестов появились в базе данных бенчмарка Geekbench — NVIDIA утверждает, что новая карта работает на 20% быстрее RTX 3060, а в некоторых моментах становится мощнее почти в два раза.