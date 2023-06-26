Первое дополнение для Atomic Heart выйдет 2 августа

Разработчики Atomic Heart опубликовали новый трейлер первого дополнения для игры под названием «Инстинкт Истребления». Оно поступит в продажу уже 2 августа и расскажет в том числе о ремонтном шкафе Элеаноре.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Entertainment. Права на видео принадлежат Focus Entertainment.

Продолжите историю Atomic Heart в «Инстинкте Истребления», грядущем первом дополнении к игре!

Узнайте правду об Элеаноре, путешествуя по территории Комплекса «Менделеев». Уничтожьте способных менять свою форму врагов с помощью двух новых видов оружия и новой способности перчатки, позволяющей манипулировать временем.

Встретьте неизвестного ранее персонажа, а также уже знакомых. Они откроются по-другому при неожиданных обстоятельствах.

Также сегодня, 26 июня, для игры вышло обновление — оно добавило режим «Новая игра+». В нём геймеры смогут заново перепройти Atomic Heart, сохранив все предметы и способности, полученные в первом прохождении.