Первое дополнение для Atomic Heart выйдет 2 августа
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Разработчики Atomic Heart опубликовали новый трейлер первого дополнения для игры под названием «Инстинкт Истребления». Оно поступит в продажу уже 2 августа и расскажет в том числе о ремонтном шкафе Элеаноре.
Видео доступно на YouTube-канале Focus Entertainment. Права на видео принадлежат Focus Entertainment.
Продолжите историю Atomic Heart в «Инстинкте Истребления», грядущем первом дополнении к игре!
Узнайте правду об Элеаноре, путешествуя по территории Комплекса «Менделеев». Уничтожьте способных менять свою форму врагов с помощью двух новых видов оружия и новой способности перчатки, позволяющей манипулировать временем.
Встретьте неизвестного ранее персонажа, а также уже знакомых. Они откроются по-другому при неожиданных обстоятельствах.
Также сегодня, 26 июня, для игры вышло обновление — оно добавило режим «Новая игра+». В нём геймеры смогут заново перепройти Atomic Heart, сохранив все предметы и способности, полученные в первом прохождении.
Игра на больших скидках до середины июля:
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