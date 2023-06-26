Трейлер Fort Solis с Троем Бейкером и Роджером Кларком — игра выйдет 22 августа
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Разработчики научно-фантастического триллера Fort Solis представили новый трейлер проекта — в видео сообщается, что релиз игры намечен на 22 августа на ПК и PlayStation 5.
Главные роли в Fort Solis исполнят Трой Бейкер (озвучил Джоэла в The Last of Us, Сэма Дрейка в Uncharted 4 и ряд других культовых персонажей игр и мультфильмов) и Роджер Кларк (Артур Морган из Red Dead Redemption 2).
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Fallen Leaf.
Ранее разработчики рассказывали, что делают триллер от третьего лица, ориентированный на сюжет. Fort Solis расскажет о странных событиях на марсианской базе по добыче ископаемых. При разработке студия вдохновлялась играми Quantic Dream и Supermassive Games.
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