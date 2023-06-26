Умер Джон Гуденаф, создатель литий-ионного аккумулятора и лауреат Нобелевской премии

25 июня не стало американского учёного Джона Гуденафа. Об этом сообщили в Техасском университете, в котором он преподавал с 1986 года. Ему было 100 лет, причина смерти не уточняется.

Джон Гуденаф родился 25 июля 1922 года в немецком городе Йена. Он получил степень бакалавра по математике в Йельском университете и докторскую степень по физике в Чикагском университете. Затем он работал в Массачусетском технологическом институте, после чего возглавил лабораторию неорганической химии в Оксфордском университете.

Гуденаф больше всего известен как создатель литий-ионного аккумулятора. Первый прототип своего изобретения он презентовал в 1980 году, а через 10 лет разработку учёного запатентовала японская компания Sony. В 2019 году Гуденаф вместе с британцем Стэнли Уиттингемом и японцем Акирой Ёсино стал лауреатом Нобелевской премии по химии за исследования литий-ионных аккумуляторов. На момент вручения премии ему было 97 лет — таким образом, он стал самым пожилым обладателем столь престижной награды.