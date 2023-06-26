Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Шлем Apple Vision Pro за $ 3500 слишком тяжёлый и вызывает укачивание — Bloomberg

Шлем Apple Vision Pro за $ 3500 слишком тяжёлый и вызывает укачивание — Bloomberg
Комментарии

Как сообщает издание Bloomberg, в начале июня Apple расширила количество тестировщиков Vision Pro. Гаджет дополненной реальности смогли опробовать новые пользователи, которые тут же пожаловались на то, что шлемом просто невозможно пользоваться дольше нескольких часов.

Дело в том, что многим тестерам устройство показалось слишком тяжёлым, из-за чего спустя некоторое время появляется серьёзный дискомфорт в области головы. Чтобы решить эту проблему, Apple разработала специальный ремешок, который надевается на голову пользователя. Как отмечают инсайдеры, компания пока не решила, вкладывать его в комплект с гаджетом или продавать за отдельные деньги.

Но, помимо веса шлема, есть и другая проблема — укачивание. Некоторые пользователи пожаловались на то, что устройство вызывает точно такой же неприятный эффект, как и во время использования других гарнитур виртуальной или дополненной реальности.

Apple Vision Pro поступит в продажу в начале 2024 года по цене в $ 3500 (около 300 тысяч рублей). Интересно, что даже глава компании Тим Кук не уверен, что обычный человек сможет позволить себе настолько дорогое устройство.

Материалы по теме
Фото
Apple показала, как выглядят приложения в очках Vision Pro
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023