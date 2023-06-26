Шлем Apple Vision Pro за $ 3500 слишком тяжёлый и вызывает укачивание — Bloomberg

Как сообщает издание Bloomberg, в начале июня Apple расширила количество тестировщиков Vision Pro. Гаджет дополненной реальности смогли опробовать новые пользователи, которые тут же пожаловались на то, что шлемом просто невозможно пользоваться дольше нескольких часов.
Дело в том, что многим тестерам устройство показалось слишком тяжёлым, из-за чего спустя некоторое время появляется серьёзный дискомфорт в области головы. Чтобы решить эту проблему, Apple разработала специальный ремешок, который надевается на голову пользователя. Как отмечают инсайдеры, компания пока не решила, вкладывать его в комплект с гаджетом или продавать за отдельные деньги.
Но, помимо веса шлема, есть и другая проблема — укачивание. Некоторые пользователи пожаловались на то, что устройство вызывает точно такой же неприятный эффект, как и во время использования других гарнитур виртуальной или дополненной реальности.
Apple Vision Pro поступит в продажу в начале 2024 года по цене в $ 3500 (около 300 тысяч рублей). Интересно, что даже глава компании Тим Кук не уверен, что обычный человек сможет позволить себе настолько дорогое устройство.
- 26 июня 2023
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