«Наполеон» Ридли Скотта с Хоакином Фениксом будет фильмом для взрослых

Фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом («Джокер») в главной роли получил возрастной рейтинг в Южной Корее. Ленте выдали рейтинг R — лицам старше 18 лет. Столь серьёзные требования к возрасту зрителей картина получила из-за жестокости, сексуальных сцен, бранных слов и других эпизодов, не предназначенных для детей и подростков.
Лента расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби). Поставил картину Ридли Скотт, режиссёр «Гладиатора» и многих других культовых фильмов.
Премьера картины состоится 22 ноября в кинотеатрах по всему миру, а чуть позже фильм выйдет в онлайн-сервисе Apple TV+. Продолжительность ленты составит 2 часа 37 минут.
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