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У сериала «Идол» с дочкой Джонни Деппа будет пять серий вместо шести

У сериала «Кумир» с дочкой Джонни Деппа будет на одну серию меньше
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В начале июня на HBO стартовал мини-сериал «Кумир» (или «Идол»), который очень не понравился критикам — а после и зрителям. Проект создателя «Эйфории» Сэма Левинсона с певцом Абелем Тесфайе, он же The Weeknd, и дочерью Джонни Деппа, она же Лили-Роуз Депп, показал антирекордные просмотры на канале.

Тем удивительнее было узнать, что выходящий через неделю пятый эпизод станет… заключительным. Изначально было заявлено шесть серий, однако теперь их всего пять. По данным TV Line, шоураннер внёс значительные изменения и сократил финал до одной серии.

Ранее ходили сообщения, что HBO не планирует продлевать сериал на второй сезон, тогда же канал заявил, что это изначально мини-сериал, но позже информацию скорректировали, отметив, что судьба шоу ещё не решена.

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