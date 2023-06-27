Дочь Джонни Деппа про откровенные сцены в сериале «Кумир»: в них нет ничего плохого

Дочь известного актёра Джонни Деппа, Лили-Роуз Депп, прокомментировала излишнюю откровенность сериала «Кумир». Ещё до выхода шоу критики разгромили его за чрезмерные эротические сцены, которые не имели особой роли в сюжете.

По словам Лили-Роуз Депп, ей понравилось работать над этими эпизодами. Актриса не видит в них ничего плохого и считает, что это всё — часть её работы.

Мне нравится работать с этим. Я не думаю, что в этом есть что-то плохое. И я не думаю, что есть что-то неправильное в том, чтобы наслаждаться такого рода работой. Я также считаю, что это действительно говорит о том, кто моя героиня и кем она хочет стать. Она артистка до мозга костей, даже когда просто смотрится в зеркало. Каждый наряд, каждое взаимодействие, каждая обнажённая сцена и всё прочее очень продуманны и были действительно важны для меня.

Сериал «Кумир» можно посмотреть в HBO Max, а в России шоу официально не показывают.