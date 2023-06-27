Яростные битвы и зрелищные фаталити — в свежем геймплее файтинга Mortal Kombat 1
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Издание Game Informer опубликовало свежий геймплей файтинга Mortal Kombat 1. Вероятно, игровой процесс записан с недавнего стресс-теста, который закончился 25 числа.
В ролике издания можно увидеть битвы между персонажами, жестокие фаталити, камео-бойцов, которые совершают мощные атаки, и многое другое. Финальная битва в видео проходила между Саб-Зиро и Лю Каном. У Саб-Зиро камео-бойцом был Кано, а Лю Кан пользовался поддержкой Джакса
Видео доступно на YouTube-канале Game Informer. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Mortal Kombat 1 — новая часть культовой серии, которая выступит её перезапуском с уже знакомыми персонажами.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.
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