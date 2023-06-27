Эксперт рассказал о новом виде мошенничества в интернете

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров рассказал, что мошенники в России запустили фальшивый приём на работу в популярной торговой сети по продаже косметики и парфюмерии с целью кражи денег у сограждан.

По словам Егорова, чтобы устроиться на работу, мошенники просят указать свои персональные данные, а затем дают другие указания для выполнения. Также обещают хорошую заработную плату — от 800 до 8,5 тыс. рублей.

Для «трудоустройства» пользователя просят ответить на несколько вопросов: сообщить свой пол, место жительства, возраст и род занятий, а затем пройти пару тестовых заданий, обещая выплату в 500 рублей. В качестве тестового задания новичку отправляют ссылку на сайт, на котором нужно поставить лайк под продуктом и отправить скриншот «работодателю».

По словам Егорова, люди, принявшие предложение о работе, ежедневно выполняют задания так называемого работодателя на ложном сайте и пополняют баланс своего аккаунта. Это необходимое условие для продолжения работы. Перечисленные деньги вывести обратно невозможно. Так мошенники и наживаются.