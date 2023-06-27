По информации издания ТАСС, что третий аналог «Википедии», «Рувики», заработал в тестовом режиме. До конца месяца его создатели планируют перейти с бета-версии на полноценный запуск.

По словам генерального директора АНО «Интернет — энциклопедия Рувики» Владимира Медейко, полноценно работает бета-версия, контент меняется, а технические вопросы решаются.

Работает бета-версия, мы меняем контент, технические вопросы обслуживаем. На самом деле она запустилась не сегодня, сегодня это просто заметили. Она работала уже все выходные, это тестовый режим, который мы пока для тестеров включили.

на «Рувики» размещено уже почти 2 млн статей. Это число будет постепенно расти. Ранее стало известно, что верифицировать информацию, публикуемую в энциклопедии, будут разными способами.