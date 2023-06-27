Названы самые популярные смартфоны в России в 2023 году

В первом полугодии 2023 года в России внезапно вырос спрос на смартфоны китайского бренда Tecno. Продажи устройств компании взлетели на 152% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные интернет-сервиса Price.ru.

Помимо Tecno ростом популярности может похвастаться и Realme. Смартфоны компании начали покупать на 38% чаще, чем за первые полгода 2022 года. Также в России выросли продажи OnePlus (+28%), OPPO (+22%) и Huawei (+6%). Кроме того, у россиян потихоньку возвращается интерес к смартфонам Apple — спрос на iPhone вырос на 14%.

Тем временем спрос на другие некогда популярные смартфоны крупных брендов упал. Речь идёт о Samsung (–18%), Sony (–13%), Asus (–35%) и Xiaomi (–17%). Эксперты отмечают, что за последние полгода в России в целом серьёзно упал интерес к смартфонам: в январе—апреле 2023 года количество поисковых запросов по смартфонам упало на 36% по сравнению с январем—апрелем 2022 года.