В FIFA 23 стартовал женский чемпионат мира по футболу — 2023

27 июня для FIFA 23 вышел большой патч, который добавил в игру полноценный женский чемпионат мира по футболу — 2023. В ходе ивента пользователи могут сыграть как в быстрых матчах, так и в режимах вроде «Лидера сборной».

В быстрых матчах игроки могут провести матч локально против друзей или против ботов. Пользователи могут выбрать любую стадию турнира: от матчей в группе до финала, и играть за одну из 32 сборных-участниц. Кроме того, геймеры могут провести и полноценный женский ЧМ-2023, пройдя путь от групповой стадии до финала.

Наконец, игроки могут провести женский чемпионат мира в режиме «Лидер сборной». В нём предстоит создать собственную футболистку, настроить ей внешность и физические атрибуты, а затем вступить в одну из 32 сборных, играя исключительно за неё.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 пройдёт с 20 июля по 20 августа 2023 года. Турнир примут Австралия и Новая Зеландия.