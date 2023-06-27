В FIFA 23 стартовал женский чемпионат мира по футболу — 2023

27 июня для FIFA 23 вышел большой патч, который добавил в игру полноценный женский чемпионат мира по футболу — 2023. В ходе ивента пользователи могут сыграть как в быстрых матчах, так и в режимах вроде «Лидера сборной».
В быстрых матчах игроки могут провести матч локально против друзей или против ботов. Пользователи могут выбрать любую стадию турнира: от матчей в группе до финала, и играть за одну из 32 сборных-участниц. Кроме того, геймеры могут провести и полноценный женский ЧМ-2023, пройдя путь от групповой стадии до финала.
Наконец, игроки могут провести женский чемпионат мира в режиме «Лидер сборной». В нём предстоит создать собственную футболистку, настроить ей внешность и физические атрибуты, а затем вступить в одну из 32 сборных, играя исключительно за неё.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 пройдёт с 20 июля по 20 августа 2023 года. Турнир примут Австралия и Новая Зеландия.
- 27 июня 2023
-
13:20
-
12:55
-
12:38
-
12:10
-
11:56
-
11:44
-
11:19
-
10:46
-
10:01
-
09:28
-
09:03
-
08:21
-
07:49
-
06:57
-
06:39
-
00:38
- 26 июня 2023
-
23:38
-
23:20
-
23:02
-
22:44
-
22:21
-
20:40
-
20:04
-
19:34
-
19:13
-
18:42
-
18:22
-
18:20
-
18:13
-
17:53
-
17:31
-
17:21
-
16:58
-
16:30
-
16:30