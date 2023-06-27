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«Бука» открыла предзаказы на ПК-версию Mortal Kombat 1 в СНГ — игру нельзя активировать в России

«Бука» открыла предзаказы на Mortal Kombat 1 в СНГ — игру нельзя активировать в России
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Российское издательство «Бука» открыла предзаказы на ПК-версию Mortal Kombat 1. Файтинг можно приобрести по цене в 4299 рублей, однако есть очень значимый нюанс: ключ можно будет активировать во всём СНГ, кроме России и Беларуси. В компании объяснили это решением издательства Warner Bros.

Издатель ограничил активацию этой игры на территории РФ и Беларуси. То есть игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam. На территории остальных стран СНГ игра активируется успешно.
Страница Mortal Kombat 1

Страница Mortal Kombat 1

Фото: «Бука»

Таким образом, для активации игры российским и белорусским пользователям необходимо либо сменить регион, либо создать аккаунт другой страны. Чаще всего игроки «мигрируют» в Казахстан, пополняя кошелёк Steam с помощью сторонних платёжных площадок.

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