«Бука» открыла предзаказы на Mortal Kombat 1 в СНГ — игру нельзя активировать в России

Российское издательство «Бука» открыла предзаказы на ПК-версию Mortal Kombat 1. Файтинг можно приобрести по цене в 4299 рублей, однако есть очень значимый нюанс: ключ можно будет активировать во всём СНГ, кроме России и Беларуси. В компании объяснили это решением издательства Warner Bros.

Издатель ограничил активацию этой игры на территории РФ и Беларуси. То есть игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam. На территории остальных стран СНГ игра активируется успешно.

Страница Mortal Kombat 1 Фото: «Бука»

Таким образом, для активации игры российским и белорусским пользователям необходимо либо сменить регион, либо создать аккаунт другой страны. Чаще всего игроки «мигрируют» в Казахстан, пополняя кошелёк Steam с помощью сторонних платёжных площадок.