Авторы Cyberpunk 2077 обсудили провальный старт игры, Идриса Эльбу и аддон Phantom Liberty

Вице-президент CD Projekt RED по PR и коммуникациям Михал Платков-Гилевски дал большое интервью изданию GamesIndustry.biz. Топ-менеджер обсудил в том числе скандальный запуск Cyberpunk 2077, состоявшийся в декабре 2020 года, обсудил грядущее дополнение Phantom Liberty и будущее студии.

Платков-Гилевски в первую очередь рассказал о том, что после релиза проекта отношения между фанатами и разработчиками сильно ухудшились. Студия, отмечает он, просто не выдержала давления, поэтому повела себя со своей аудиторией очень некрасиво. Именно поэтому авторы решили довести дело до конца, выпуская патчи для игры, а также переделывая целые механики вместе с релизом Phantom Liberty.

Подробнее об изменениях Авторы Cyberpunk 2077 переделают почти все механики игры к релизу аддона Phantom Liberty

Топ-менеджер также поделился новыми деталями грядущего дополнения. По его словам, авторы специально позвали на второстепенную роль именно Идриса Эльбу, потому что от него исходит «вайб настоящего Джеймса Бонда». Аддон как раз посвящён шпионским и политическим разборкам в Найт-сити, поэтому актёр смотрится в игре очень уместно.

Наконец, Платков-Гилевски ещё раз подтвердил, что в CD Projekt RED кардинально изменилась рабочая атмосфера. Если раньше переработки были чем-то нормальным, то теперь студия вошла в режим с полноценными выходными, где соблюдается баланс работы и личной жизни.

Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Расширение выйдет с субтитрами на русском языке, тогда как оригинал в 2020 году выходил с русской озвучкой.