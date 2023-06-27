Игру про Железного человека от авторов ремейка Dead Space делают на движке Unreal Engine 5
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Обновлённый список вакансий на сайте студии Electronic Arts указывает, что игру про Железного человека будут разрабатывать на движке Unreal Engine 5 вместо Frostbite.
В объявлении о поиске разработчика для проекта указано, что соискатель должен знать аудиосистему Unreal Engine 5, уметь работать с компонентами, аудиографами и звуковыми сигналами и визуальными сценариями Unreal Blueprints.
Проект EA Motive (команда известна благодаря работе над ремейком Dead Space) был анонсирован осенью прошлого года, но подробностей об игре не так много — она всё ещё находится на ранней стадии разработки.
Ранее благодаря тем же вакансиям на сайте EA игроки смогли выяснить, что в игре, скорее всего, будет открытый мир.
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