AMD помогает улучшить Starfield, но поддержки DLSS на ПК ждать не стоит

AMD объявила, что стала эксклюзивным техническим партнёром Starfield. Компания тесно сотрудничает с разработчиками из Bethesda Game Studios и помогает им с оптимизацией космической RPG.
Видео доступно на YouTube-канале AMD. Права на видео принадлежат AMD и Bethesda.
Как рассказал глава разработки Тодд Говард, совместное производство помогло авторам повысить общую производительность и добавить поддержку технологии масштабирования изображения FSR 2 на уровне движка. Геймдизайнер отметил, что вместе с AMD авторы полностью реализуют потенциал игры.
Судя по всему, это значит, что поддержки других апскейлеров — NVIDIA DLSS и Intel XeSS — ждать в игре не стоит. Обычно при тесном сотрудничестве с AMD разработчики не добавляют другие технологии масштабирования изображения.
Релиз Starfield, большой космической RPG от Bethesda, состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября.
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