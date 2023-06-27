Apple подняла цену на подписку iCloud на 25% в ряде стран — но не в России

Компания Apple заявила о повышении цен на подписку iCloud в нескольких странах мира — отдельные тарифы на облачный сервис выросли на 25%.

К примеру, в Великобритании стоимость самой дешёвой подписки на 50 ГБ выросла с £ 0,79 до £ 0,99, а самой дорогой (на 2 ТБ) — с £ 6,99 до £ 8,99.

Apple также подняла цены на iCloud в Польше, Румынии, Швеции, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Танзании и ЮАР. В России стоимость подписки осталась без изменений — от 59 до 599 рублей.

Ранее в России появились предложения о продаже шлема совмещённой реальности Apple Vision Pro. Стоимость предзаказа на «Авито» колеблется от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, притом что оригинальная цена составляет $ 3,5 тыс.