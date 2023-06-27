Stardew Valley и Slay the Spire добавили в Apple Arcade — сервис можно оплатить из России

Компания Apple объявила, что с июля 2023 года подписчикам сервиса Apple Arcade станут доступны три известных инди-игры.
В список вошли карточная rogue-lite Slay the Spire (будет добавлена 7 июля), новый ремастер Ridiculous Fishing, проекта про рыбалку (14 июля) и симулятор фермера Stardew Valley (21 июля). Версии этих игр для Apple Arcade будут включать весь дополнительный контент, в том числе и платные DLC.
Кроме того, сообщается, что в июле выйдут крупные обновления для двух популярных игр, уже включённых в подписку ранее — речь о Mini Motorways и Mini Metro+.
Всего в каталог Apple Arcade входят более 200 игр без рекламы и какого-либо доната. Цена подписки в России составляет 199 рублей, оплатить её можно через операторов мобильной связи «МТС» и «Билайн».
- 27 июня 2023
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