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В России разрабатывают закон о регулировании искусственного интеллекта

Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов заявил, что в России разрабатывают закон о регулировании искусственного интеллекта. Эксперты видят необходимость в регулировании отрасли.

По словам Шойтова, любая высокая технология может стать потенциально опасной, поэтому подобное нужно узаконивать.

Мы этим занимаемся, соответствующее регулирование готовится. Одно из направлений — это обезличивание данных. Речь идёт о том, чтобы поэтапно в пилотных проектах, наращивая технологии, переходить к общему регулированию, расширять, масштабировать правильные решения. Сначала должен быть полноценный закон об искусственном интеллекте, у нас такого закона пока нет.

Ещё Александр заявил, что в регулировании ИИ важно найти баланс между эффективностью и безопасностью.