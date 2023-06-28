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В июле из PS Plus уберут «Мстителей», Stray и ещё восемь игр

В июле из PS Plus уберут «Мстителей», Stray и ещё восемь игр
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По сложившейся традиции, Sony не только добавляет новые игры в PS Plus, но и периодически убирает проекты из подписки. В июле сервис покинут 10 игр — после этого их можно будет только купить.

Из PS Plus пропадут Saints Row: Gat out of Hell, Stray, которая появилась в сервисе с релиза в 2022 году, три части BioShock и другие проекты.

Какие игры уберут из PS Plus

  • Saints Row: Gat out of Hell
  • Stray
  • Rogue Stormers
  • «Мстители»
  • BioShock Remastered
  • BioShock 2 Remastered
  • BioShock Infinite Remastered
  • Borderlands: The Handsome Collection
  • FLUSTER CLUCK
  • Raiden V: Director's Cut

Вышеперечисленные тайтлы уберут из подписки уже 18 июля, поэтому если вы хотели сыграть во что-то из этого, то успевайте.

Подборка PS Plus Essential на июль будет анонсирована сегодня вечером.

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