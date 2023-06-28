Дуэйну Джонсону пророчат роль Кратоса в сериале God of War, но автор игры всё отрицает

На днях издание TMZ поделилось информацией, что на роль Кратоса в сериале God of War от Amazon рассматривается актёр Дуэйн Джонсон. Многих фанатов обрадовала новость, поскольку Джонсон как минимум внешне хорошо подходит на роль спартанца.

После этой новости геймдиректора God of War и креативного директора студии Sony Santa Monica Кори Барлога спросили, что он думает по поводу распространяемой информации. Барлог лишь отметил, что ничего не слышал о касте Джонсона на роль Кратоса.

Вероятно, Кори может укрывать правду, или же он не врёт, а информация, распространяемая TMZ, оказалась ложной.

Фото: Twitter

Amazon официально взял в работу экранизацию God of War в декабре 2022 года. За проект отвечает Рэйф Ли Джадкинс («Колесо времени»), а создатели «Пространства» Марк Фергус и Хоук Остби пишут сценарий и выступают продюсерами.

Даты выхода у шоу по God of War всё ещё нет.