Создатели «Сталкера 2» могут закрыть YouTube-канал iXBT Games
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Главный редактор издания iXBT Виталий Казунов рассказал, что в скором времени их YouTube-канал может быть заблокирован навсегда. Причина этого — страйки на видео про S.T.A.L.K.E.R. 2. от украинской студии GSC Game World.
По словам Казунова, студия нацеленно ведёт борьбу против российских изданий и блогеров, которые как-то касаются S.T.A.L.K.E.R. 2. К тому же аудитория студии призывает не снимать страйки.
Фото: iXBT
Сейчас мы снесли абсолютно все видео по S.T.A.L.K.E.R. 2. с канала. Сначала я думал, что всё закончится миром, но, судя по браваде их представителей в Discord, ребята гордятся своим участием в крестовом проходе против русскоязычных блогеров, которых отправляют «вслед за российским кораблём». А на официальном уровне, конечно же, «это не мы».
Если канал издания действительно заблокируют, в iXBT об этом наверняка сообщат.
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