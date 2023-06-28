Появились первые рендеры смартфона Samsung Galaxy S23 FE

Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер опубликовал первые качественные рендеры смартфона Samsung Galaxy S23 FE — более доступной версии флагмана S23. Изначально в Сети ходили слухи, что южнокорейская компания отказалась от идеи «народной» версии устройства, однако недавние утечки подтвердили её существование.

Внешне Galaxy S23 FE почти не отличается от своего старшего брата. У него будут примерно те же пропорции и AMOLED-экран с диагональю 6,4 дюйма и кадровой частотой 120 Гц. Однако существенные отличия будут как минимум в процессоре и камере, а также в отсутствии поддержки сверхбыстрой зарядки.

Кроме того, некоторые инсайдеры намекают, что Galaxy S23 FE станет одним из первых смартфонов, работающих на Android 14 прямо из коробки. Официальный анонс гаджета должен состояться этим летом.

Первые рендеры Galaxy S23 FE

Фото: Smartprix

Фото: Smartprix

Фото: Smartprix