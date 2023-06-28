Моддер показал шесть минут геймплея Bloodborne в 60 FPS

Культовому экшену Bloodborne недавно исполнилось восемь лет, однако пользователи продолжают ждать ремастера или хотя бы патча с повышенными разрешением и частотой кадров для PS5. Sony тем временем хранит молчание и как будто забыла об одном из своих главных хитов.
Блогер и датамайнер Лэнс Макдональд опубликовал шестиминутный ролик с геймплеем Bloodborne на PlayStation 5 в 60 FPS. Для достижения этого результата он воспользовался собственным патчем, когда-то разработанным для PS4 Pro. Судя по всему, игру он запускал на девките PS5 — оригинальная консоль ограничивает геймплей 30 кадрами в секунду.
Видео доступно на YouTube-канале Lance McDonald. Права на видео принадлежат Sony.
Bloodborne вышла в 2015 году эксклюзивно на PS4 и сразу же стала народным хитом. В октябре 2021-го инсайдер Ник Бейкер сообщил о том, что тайтл получит ремастер для ПК и PS5, однако позже авторитетный журналист Джейсон Шрайер отверг эту информацию.
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