Nintendo хочет защитить Switch 2 от будущих перекупщиков
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В последние годы современные консоли столкнулись с дефицитом по всему миру. В основном это было вызвано пандемией и нехваткой запчастей, но перекупщики усугубили проблему, перепродав большое количество консолей по немыслимым ценам.
Во время сессии ответов на вопросы президент Nintendo Сюнтаро Фурукава ответил на вопрос о том, будет ли компания как-то бороться с перекупщиками. По словам главы компании, она сделает всё, чтобы каждый желающий геймер получил новую консоль и не сталкивался с проблемами.
Что касается мер по перепродаже при запуске нового устройства. Мы признаём, что самое важное — сначала произвести и отгрузить консоли в таком количестве, которое может удовлетворить потребительский спрос. Затем мы рассмотрим, можно ли предпринять какие-либо другие возможные меры.
Новая Switch, как её ещё называют Switch 2, до сих пор не была анонсирована.
Крупицы информации о новой Switch
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