Исследование: миллениалы и зумеры в России больше всего любят Counter-Strike и Fortnite

Платформа «Дзен» провела исследование, посвящённое игровым предпочтениям современной молодёжи. Авторы опросили 1509 респондентов в возрасте от 18 до 34 лет, среди которых были как миллениалы (родились с 1981 по 1996 год), так и зумеры (родились с 1997 по 2012 год).

Некоторые итоги исследования

Миллениалы больше времени проводят в видеоиграх, чем зумеры. При этом первые чаще всего проводят время за играми, чтобы отвлечься от рутины, а вторые — ради развлечения и поиска друзей.

Что касается околоигровых хобби, то младшее поколение любит тематические настольные игры (48%), а старшее предпочитает коллекционировать фигурки (15%).

Фото: «Дзен»

Интересно, что оба поколения предпочитают шутеры другим жанрам. 26% респондентов старшего возраста также любят гоночные игры, а у младшей аудитории также популярны RPG (15%).

Любимая игра миллениалов — Counter-Strike, зумеров — Fortnite. Оба поколения также смотрят много контента по своим любимым проектам на видеохостингах.

Фото: «Дзен»

Самый любимый формат игрового контента среди зумеров — нарезки смешных моментов из прохождений (39%). Миллениалы предпочитают смотреть ролики с прохождением разнообразных челленджей (30%).

Что касается пожертвований, то около половины миллениалов и зумеров (50% и 46%) не отправляет донаты любимым стримерам.

Фото: «Дзен»