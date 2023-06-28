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Исследование: миллениалы и зумеры в России больше всего любят Counter-Strike и Fortnite

Исследование: миллениалы и зумеры в России больше всего любят Counter-Strike и Fortnite
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Платформа «Дзен» провела исследование, посвящённое игровым предпочтениям современной молодёжи. Авторы опросили 1509 респондентов в возрасте от 18 до 34 лет, среди которых были как миллениалы (родились с 1981 по 1996 год), так и зумеры (родились с 1997 по 2012 год).

Некоторые итоги исследования

  • Миллениалы больше времени проводят в видеоиграх, чем зумеры. При этом первые чаще всего проводят время за играми, чтобы отвлечься от рутины, а вторые — ради развлечения и поиска друзей.
  • Что касается околоигровых хобби, то младшее поколение любит тематические настольные игры (48%), а старшее предпочитает коллекционировать фигурки (15%).

Фото: «Дзен»

  • Интересно, что оба поколения предпочитают шутеры другим жанрам. 26% респондентов старшего возраста также любят гоночные игры, а у младшей аудитории также популярны RPG (15%).
  • Любимая игра миллениалов —  Counter-Strike, зумеров — Fortnite. Оба поколения также смотрят много контента по своим любимым проектам на видеохостингах.

Фото: «Дзен»

  • Самый любимый формат игрового контента среди зумеров — нарезки смешных моментов из прохождений (39%). Миллениалы предпочитают смотреть ролики с прохождением разнообразных челленджей (30%).
  • Что касается пожертвований, то около половины миллениалов и зумеров (50% и 46%) не отправляет донаты любимым стримерам.

Фото: «Дзен»

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