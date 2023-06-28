Второй сезон сериала «Пищеблок» стартует 8 июля — первые кадры со съёмок

Во втором сезоне российского мистическо-фэнтезийного сериала «Пищеблок» появятся новые герои. Их играют звёзды нашумевших многосерийных проектов «Мир! Дружба! Жвачка!», «Последний министр», «Контакт», «Оффлайн», а также фильма «Голиаф».
Новые актёры, которые присоединились ко второму сезону сериала «Пищеблок»
- Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»)
- Равшана Куркова («Контакт»)
- Сергей Епишев («Последний министр»)
- Риналь Мухаметов («Оффлайн»)
- Александра Ревенко («Голиаф»)
В Сети опубликовали фото актёров в образах новых героев.
Новые персонажи сериала «Пищеблок»
Фото: «Кинопоиск»
Фото: «Кинопоиск»
Фото: «Кинопоиск»
Фото: «Кинопоиск»
Фото: «Кинопоиск»
Фото: «Кинопоиск»
Фото: «Кинопоиск»
Фото: «Кинопоиск»
Фото: «Кинопоиск»
Новый постер второго сезона сериала «Пищеблок»
Фото: «Кинопоиск»
События второго сезона развернутся спустя три года после летней смены в лагере «Буревестник». Продолжение снято по оригинальному сценарию Сергея Калужанова («Мажор», «Мажор. Фильм», «Детективный синдром»), режиссёром проекта выступил Эдуард Бордуков («На острие», «В раю мест нет»).
К своим ролям вернулись Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина. Каст также пополнили Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»), Равшана Куркова («На краю стою») и Сергей Епишев («Земля Эльзы»).
Премьера второго сезона «Пищеблока» состоится 8 июля на «Кинопоиске».
- 28 июня 2023
-
16:25
-
15:59
-
15:51
-
15:32
-
15:10
-
14:52
-
14:26
-
14:02
-
13:48
-
13:24
-
12:58
-
12:56
-
12:25
-
12:12
-
11:48
-
11:42
-
11:14
-
11:00
-
10:45
-
10:19
-
09:58
-
09:27
-
08:44
-
08:09
-
07:54
-
07:21
-
06:46
- 27 июня 2023
-
23:13
-
22:33
-
22:10
-
21:40
-
20:33
-
20:09
-
19:54
-
19:23