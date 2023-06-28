Второй сезон сериала «Пищеблок» стартует 8 июля — первые кадры со съёмок

Во втором сезоне российского мистическо-фэнтезийного сериала «Пищеблок» появятся новые герои. Их играют звёзды нашумевших многосерийных проектов «Мир! Дружба! Жвачка!», «Последний министр», «Контакт», «Оффлайн», а также фильма «Голиаф».

Новые актёры, которые присоединились ко второму сезону сериала «Пищеблок»

Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»)

Равшана Куркова («Контакт»)

Сергей Епишев («Последний министр»)

Риналь Мухаметов («Оффлайн»)

Александра Ревенко («Голиаф»)

В Сети опубликовали фото актёров в образах новых героев.

Новые персонажи сериала «Пищеблок»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Новый постер второго сезона сериала «Пищеблок»

Фото: «Кинопоиск»

События второго сезона развернутся спустя три года после летней смены в лагере «Буревестник». Продолжение снято по оригинальному сценарию Сергея Калужанова («Мажор», «Мажор. Фильм», «Детективный синдром»), режиссёром проекта выступил Эдуард Бордуков («На острие», «В раю мест нет»).

К своим ролям вернулись Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина. Каст также пополнили Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»), Равшана Куркова («На краю стою») и Сергей Епишев («Земля Эльзы»).

Первый тизер второго сезона «Пищеблока» показали в мае Видео Вышел тизер второго сезона сериала «Пищеблок» — продолжение выйдет этим летом

Премьера второго сезона «Пищеблока» состоится 8 июля на «Кинопоиске».