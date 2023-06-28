Warner Bros. потеряла бы куда меньше денег на «Флэше», если бы отменила фильм — аналитик

За первые две недели касса фильма «Флэш» с Эзрой Миллером едва преодолела отметку в $ 212 млн. Ленту можно считать полным провалом для Warner Bros., с учётом того, какие ставки на картину делала студия.

Аналитик кассовых сборов Луиз Фернандо кратко разобрал всю ситуацию вокруг фильма и пришёл к выводу, что компании было бы куда выгоднее отменить фильм или в крайнем случае выпустить его в сервисе Max. В таком случае студия не потратила бы на его рекламу гигантские $ 150 млн плюсом к производственному бюджету в $ 190 млн.

Кроме того, на выходе в онлайн-кинотеатрах Warner Bros. могла бы ещё заработать, если бы продала права на показ другим популярным сервисам. Сейчас же студия довольствуется крайне скромными цифрами сборов, надеясь отбить хотя бы часть затрат с релизом в онлайне, который состоится 18 июля.

Тем временем в России «Флэша» неофициально начнут показывать уже 6 июля.