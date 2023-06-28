В России создали Wi-Fi-роутеры — они способны заменить продукцию Cisco и TP-Link

«Интелтех» разработал новую линейку Wi-Fi-роутеров «Стрибог». По словам компании, новые роутеры смогут успешно заменить решения зарубежных производителей, в частности, популярных Cisco и TP-Link.
В линейку роутеров «Стрибог» входит модель с функциями мини-компьютера, а также устройство с восемью слотами для sim-карт. Это оборудование позволит заместить аналоги импортных производителей.
Компания создала два варианта роутеров. Первый — это полноценный мини-компьютер с процессором, оперативной и встроенной памятью. Он подключается к монитору и работает как ПК. Он сочетает функции и роутера, и маршрутизатора. В нём есть ИК-порт, который позволяет использовать устройство в качестве ТВ-приставки — для этого нужно установить соответствующее программное обеспечение.
У второй модели есть восемь слотов для sim-карт. К нему можно подключить восемь операторов. Роутер способен объединять несколько каналов для повышения скорости передачи данных. Ещё он умеет определять самый высоскоростной канал и распределять трафик для стабильности связи.
Роутеры можно оснастить гигабитными портами LAN и WAN для подключения через Ethernet, портами USB 2.0 и USB 3.0. А также добавить разъёмы PCI-E и Mini PCI-E для подключения внешних модулей. Например, видео и звуковых карт и сетевых адаптеров.
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