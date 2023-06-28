Абоненты МТС столкнулись с массовым отключением связи и интернета по всей России

28 июня абоненты МТС столкнулись с массовым отключением связи во многих городах России. Пользователи жалуются на полное отсутствие соединения с сетью, невозможность выйти в интернет, а некоторые отмечают, что их смартфон и вовсе перестал «видеть» SIM-карту оператора.
С проблемами столкнулись абоненты Самары, Саратова, Казани, Ульяновска, Уфы, Ижевска и многих других крупных городов России. Перебои со связью в этих регионах начались ещё утром, однако под вечер ситуация стала катастрофической для многих пользователей.
Официальная группа МТС во «ВКонтакте» буквально завалена вопросами от абонентов о том, что именно происходит. В пресс-службе компании коротко заявили, что оператор зафиксировал проблемы и уже работает над их устранением. Когда все службы вернутся к режиму штатной работы, неизвестно.
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