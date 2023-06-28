Том Круз призывает зрителей идти на нового «Индиану Джонса», «Барби» и «Оппенгеймера»

Том Круз и режиссёр Кристофер Маккуорри сделали совместные фото на фоне афиш грядущих летних блокбастеров — «Барби», «Оппенгеймер» и «Индиана Джонс и колесо судьбы». Круз и режиссёр всех последних частей цикла «Миссия невыполнима» призвали зрителей идти на новинки.

Этим летом в кинотеатрах полно потрясающих фильмов, которые можно посмотреть. Это лишь некоторые из них, которые нам не терпится увидеть на большом экране.

Том и Кристофер также поздравили Харрисона Форда с 40-летием культового археолога и искателя приключений Индианы Джонса.

Поздравляем Харрисона Форда с 40-летием «Инди» — одного из самых знаковых персонажей в истории.

Круз подчеркнул, что он очень любит ходить в кино, особенно сразу на два сеанса. И выход «Барби» с «Оппенгеймером» в один день, по его мнению — идеальный способ «зависнуть» в кинотеатре.

Я люблю походы в кинотеатр сразу на два сеанса. Нет ничего лучше, чем увидеть «Оппенгеймера» Кристофера Нолана и «Барби» Греты Гервиг [в один день].

Том Круз и Кристофер Маккуорри призывают зрителей идти на нового «Индиану Джонса», «Барби» и «Оппенгеймера»

Фото: Tom Cruise/Twitter

Фото: Tom Cruise/Twitter

Фото: Tom Cruise/Twitter

«Оппенгеймер» и «Барби» выходят в мировой прокат 19 июля, а «Индиана Джонс и колесо судьбы» чуть раньше — 29 июня. В России все три фильма официально показывать не будут.