Том Круз призывает зрителей идти на нового «Индиану Джонса», «Барби» и «Оппенгеймера»

Том Круз и режиссёр Кристофер Маккуорри сделали совместные фото на фоне афиш грядущих летних блокбастеров — «Барби», «Оппенгеймер» и «Индиана Джонс и колесо судьбы». Круз и режиссёр всех последних частей цикла «Миссия невыполнима» призвали зрителей идти на новинки.
Этим летом в кинотеатрах полно потрясающих фильмов, которые можно посмотреть. Это лишь некоторые из них, которые нам не терпится увидеть на большом экране.
Том и Кристофер также поздравили Харрисона Форда с 40-летием культового археолога и искателя приключений Индианы Джонса.
Поздравляем Харрисона Форда с 40-летием «Инди» — одного из самых знаковых персонажей в истории.
Круз подчеркнул, что он очень любит ходить в кино, особенно сразу на два сеанса. И выход «Барби» с «Оппенгеймером» в один день, по его мнению — идеальный способ «зависнуть» в кинотеатре.
Я люблю походы в кинотеатр сразу на два сеанса. Нет ничего лучше, чем увидеть «Оппенгеймера» Кристофера Нолана и «Барби» Греты Гервиг [в один день].
Том Круз и Кристофер Маккуорри призывают зрителей идти на нового «Индиану Джонса», «Барби» и «Оппенгеймера»
Фото: Tom Cruise/Twitter
Фото: Tom Cruise/Twitter
Фото: Tom Cruise/Twitter
«Оппенгеймер» и «Барби» выходят в мировой прокат 19 июля, а «Индиана Джонс и колесо судьбы» чуть раньше — 29 июня. В России все три фильма официально показывать не будут.
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