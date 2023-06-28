SEGA раскрыла будущее Football Manager — в 2024 году будет революция серии

Глава британской студии Sports Interactive Майлс Джейкобсон опубликовал большое обращение к фанатам на официальном сайте спортивного симулятора Football Manager. Разработчик поделился планами команды на ближайшее будущее и раскрыл детали новых частей культовой серии.

Так, этой осенью студия выпустит Football Manager 2024. Главным нововведением игры станет возможность переносить свой прогресс из Football Manager 2023 — об этой функции фанаты просили на протяжении нескольких десятков лет. Джейкобсон заявил, что новая часть футбольного симулятора станет наиболее отполированным и самым разнообразным релизом в истории серии.

Что касается будущего, то оно наступит с релизом Football Manager 2025. Разработчик называет игру настоящим сиквелом, отмечая смену движка на Unity, улучшенную графику, новую систему анимаций, более доступный и понятный интерфейс, появление женского футбола и множество других абсолютно новых функций.

Football Manager 2025 — настоящий сиквел впервые за 20 лет. С Unity мы обновим наш графический движок, представим новый пользовательский интерфейс и улучшенную систему анимации, а также женский футбол (и многое другое на разных платформах).

Полноценный анонс Football Manager 2025 состоится во втором квартале 2024 года. Это значит, что основные подробности «настоящего продолжения» игроки узнают не позднее конца следующего июня.