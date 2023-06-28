Вышел первый трейлер фантастического хоррора «Птичий короб: Барселона»

Онлайн-кинотеатр Netflix презентовал первый полноценный трейлер фантастического хоррора «Птичий короб: Барселона». Это спин-офф фильма «Птичий короб» с Сандрой Буллок в главной роли, который вышел в 2018 году. Тогда атмосферный хоррор рассказал о появлении на Земле существ, которые убивают людей при взгляде на них.
В трейлере спин-оффа показали постапокалиптическую Барселону, выживших людей и главных героев. По сюжету мужчина по имени Себастьян и его дочь Анна пытаются выжить, спасаясь от тварей, которые при зрительном контакте с людьми жестоко убивают их.
Первый трейлер фильма «Птичий короб: Барселона»
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Главные роли исполнят Марио Касас («Три метра над уровнем неба»), Джорджина Кэмпбелл («Чёрное зеркало»), Диего Кальва («Нарко: Мексика») и Наиля Шуберт.
Фильм выйдет на Netflix 14 июля.
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