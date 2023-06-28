Пол Мескаль, Педро Паскаль, Ридли Скотт и другие — на первом фото со съёмок «Гладиатора 2»

Портал Collider обнародовал несколько фотографий со съёмок фильма «Гладиатор 2», который, как и первую часть, режиссирует Ридли Скотт. Судя по изображениям, зрителей ждёт действительно масштабное действо.

Также просочились фото, на котором можно увидеть постановщика и исполнителей центральных ролей — Ридли Скотта, Пола Мескаля, Педро Паскаля и других. Напомним, в ленте также играют Дензел Вашингтон, Конни Нильсен и другие артисты.

Фотографии со съёмок фильма «Гладиатор 2»

Фото: Collider

Фото: Collider

Фото: Collider

Фото: Collider

Фото: Collider

Фото: Collider

Фото: Collider

Фото: Collider

Съёмки «Гладиатора 2» стартовали в этом месяце на Мальте. Уже известно, что на съёмках одной из масштабных сцен несколько актёров получили незначительные травмы.

Материалы по теме На съёмках фильма «Гладиатор 2» несколько человек получили травмы

События «Гладиатора 2» развернутся через 25 лет после финала первой части. Премьера ленты запланирована на 22 ноября 2024 года.